哈尔滨7月份养老金延迟发放

24日，哈尔滨市社会保险事业管理局发布通知称，按照黑龙江省社会保险事业局的工作安排，2018年7月份的养老金将推迟发放。

据财联社报道，中国工商银行哈尔滨田地支行相关工作人员表示，以往哈尔滨市每月的养老金都会由社保局在25、26、27日这几天转入银行系统，本月接到社保局的通知的确有推迟，但是具体时间社保局尚未通知。

据了解，此次养老金将推迟到8月1日发放。至于此次推迟的具体原因，社保局的相关人员拒绝透露。不过，接近银行的人士表示，或将是因为涨工资造成核算进程拖长造成的延迟。

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