港府拟引入的士司机扣分制 业界反对指绕路及选客等定义不清

香港政府建议的扣分制基于现行与的士（内地称出租车）司机相关罪行作蓝本，当中拟从24条现行规例中，拣选18项违规行为列为扣分制违例制度。拟议的18项违规行为中，六项属较严重违规，包括滥收车资、毁坏或更改的士计表等，一律扣10分。

据网媒“香港01”报道，新星的士同业联会会长陈伟明出席香港电台节目表示，业界反对扣分制。他指现时法例就拒载、绕路、选客等定义不清晰，业界会担心误堕法网。以绕路为例，法例上仍有很多灰色地带，他反问应以司机经验挑选路线为准，还是乘客选择的路线、抑或Google（谷歌）地图建议路线为准。至于滥收车费，他担心若司机未有找续（内地称补零钱）五毫硬幣，会否亦被扣分。

民主党立法会议员林卓廷表示，理解司机未必熟路，又表示曾就绕路课题向政府了解，他引述政府指一般法庭就绕路的审刑没有争议，只有明显绕路才会判罪。他又指香港是法治之区，乘客胡乱报案投诉司机，亦会有法律风险。

林卓廷又指出，现时扣分制就滥收车费的刑罚有漏洞，他指根据扣分制，两年内重犯才会被停牌，他认为初犯并滥收逾200元（港元，下同，大约35新元）以上已应停牌，以加强阻吓性，200元以上则扣10分。陈伟明认同要打击“黑的”（不守法的士），并指过去法庭就滥收车费的刑罚宽松，“罚3、4千元，反而会助长他们继续滥收车费，因为要补回罚款”，至于会否支持以200元划界，陈伟明指要与联会先商讨。

多名的士司机致电电台表明反对扣分制。有司机指业界对打击害群之马没有异议，但扣分制会令司机人心惶惶。有司机表示，曾被乘客诬告，他担心扣分制实施后，诬告情况会增加，又指滥收车费以200元划界太低，他指出很多司机滥收费用不多于200元。

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