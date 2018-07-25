四川破获一涉案达102亿元特大网络传销案

由四川省公安厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组，近日成功侦破一起涉案金额高达102亿元（人民币，下同，大约20.5亿新元）的“鑫圆系”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人82名。

据新华社的消息，2017年8月，眉山市公安经侦部门根据群众举报反映，发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司涉嫌传销犯罪活动，经调查，所有线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2017年底，眉山市公安局对杨志伟等嫌疑人及其组织的传销活动立案侦查。

经查，自2016年7月以来，杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司，并陆续在全中国多地设立以“鑫圆”“共享”为名的数百家空壳关联公司。

报道称，杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传。先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链，打着“国家平台”“共享经济”等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。

统计显示，其短短一年多时间，所发展会员遍及中国及马来西亚等地，截至案发，会员总数已达22万余名，涉案金额102亿余元人民币，严重危害了社会经济秩序。

据了解，本案中有52人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被依法移送检察机关审查起诉。

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