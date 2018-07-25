人民币时隔13个月中间价再破6.8 年内累计贬值4.1%

中国外汇交易中心的数据显示，7月25日，人民币对美元中间价报6.8040，较前一交易日贬值149个基点，至2017年6月28日以来最低。前一交易日人民币对美元即期汇率官方收盘价报6.8100，上一交易日夜盘收盘报6.7915。不过，更多反映市场预期的即期汇率并未明显受到中间价大幅走低的影响。

据澎湃新闻网报道，7月25日，人民币对美元即期汇率以6.7930开盘，最高至6.7880，不过随后跌破6.80关口。

据悉，今年以来，人民币对美元中间价累计贬值了4.13%，人民币对美元即期汇率累计贬值了4.40%，离岸人民币对美元汇率则累计贬值了4.55%。同期，美元指数则上涨了2.5%。

中金公司在最新的研报中预计，人民币大幅贬值的可能性较低，主要是基于美元继续上行空间有限的预测。短期内，央行可以通过与市场的沟通、调节中间价等方式稳定汇率预期;而中长期看，只有稳经济、稳预期，才能有效稳住人民币汇率。决定人民币汇率和资本流动最根本的因素还是对中国投资回报率的预期。同时，近期人民币汇率与国内资本市场的联动也较为明显。

在当前时点下，稳定投资者对中国增长、 企业盈利及资产质量的预期才是中长期稳定人民币汇率预期最有效的政策。所以，更快、 更有力、更协调的政策调整有利于稳定汇率预期——操作层面，货币政策中性化、财政发力及监管取向更务实缺一不可。

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