国台办回应台中东亚青年运动会被取消 民进党当局难逃其咎

东亚奥协24日在北京召开理事会特别会议，决定取消原定将在台中举办的2019年东亚青年运动会。

对此，国台办发言人安峰山作出回应指出，东亚奥协决定取消2019年东亚青年运动会，原因在于台湾一些政治势力和“台独”分子，在民进党当局的纵容下推动所谓“东京奥运正名公投”，公然挑战“奥运模式”，使这次运动会面临极大的政治风险和政治干扰。

他表示，中国历来反对以政治干预体育，对民进党所谓“正名公投”的挑衅，多次表达了坚决反对的立场。国际奥委会也高度关注，并致函中华台北奥委会表明态度。

同时，安峰山也强调，中国大陆政府曾一再规劝民进党当局，不要做挑战一个中国原则、破坏两岸关系。然而，民进党却置若罔闻。近一个时期，民进党当局阻挠限制两岸交流更加变本加厉。大陆交流团组赴台一再受到禁限，台湾民问团体、大中学生来大陆进行文化体育交流也屡遭民进党当局打压恐吓。

他也指出，大陆一贯积极支持和努力推动两岸民间体育交流，乐见台湾遵循“奥运模式”参与国际体育活动。而且两岸民间体育交流多年来保持良好发展态势，并在交流合作中推动了体育运动的普及、体育精神的弘扬也促进了两岸竟技运动水平的提高。因此，大陆将一如既往，大力支持包括体育交流在内的两岸各领域交流，为两岸关系和平发展增添正能量。

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