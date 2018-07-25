上半年中国环境行政处罚案件罚没款金额超58.5亿元

中国生态环境部今日通报各地2018年上半年环境行政处罚案件与《环境保护法》配套办法的执行情况。通报称，1-6月，中国环境行政处罚案件共下达处罚决定书72192份，罚没款金额为585030.78万元（人民币，下同，大约12亿新元）。截至6月底，全中国共有484个县(区)没有适用《环境保护法》配套办法案件。

据中国新闻网转述生态环境部网站消息，通报显示，1-6月，中国环境行政处罚案件共下达处罚决定书72192份，罚没款金额为585030.78万元。环境行政处罚力度较大的省份有江苏、广东、河北、山东四省。

另外，全中国实施五类案件总数为19303件，比去年同期(17169)增长12.4%。按日连续处罚案件420件，比去年同期(503)减少16.5%，罚款金额达70038.82万元，比去年同期(61060.43万元)增长14.7%；查封、扣押案件10212件，比去年同期(7553件)增长35.2%；限产、停产案件3589件，比去年同期(3880)减少7.5%；移送行政拘留3699起，比去年同期(3939)减少6.1%；移送涉嫌环境污染犯罪案件1383件，比去年同期(1294)增长6.9%。

配套办法案件数量较多的江苏、广东、安徽、浙江、福建、陕西、河南七省，案件数量上升明显的重庆、广西、河北、宁夏、海南五省。

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