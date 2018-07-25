蔡英文：大陆打压不会改变台湾走向世界的决心

台湾总统蔡英文总统今日上午接见“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”外国学者一行，重申面对大陆的打压，不会改变台湾走向世界的决心，并会持续跟理念相近国家加强合作，包括透过“新南向政策”，强化台湾与印太地区国家的合作和链接。

据《自由时报》报道，蔡英文致词时表示，在全球化的时代，亚太区域的安全使台湾跟世界其他区域更加息息相关。身为国际社会的一员，台湾始终努力维持两岸现状，并且和理念相近的国家共同合作，确保亚太地区的和平、稳定跟繁荣。

她表示，令人遗憾的是，大陆近来持续以“锐实力”以及不断扩张的经济势力，在全球、尤其是亚太区域，挑战既有的国际秩序跟自由民主的价值。

她也说，大陆打压台湾的力道不断增强，从片面启用M503的北向航路、解放军机频繁绕台，到强迫各国跨国企业更改网站上的台湾名称。昨天也看到，大陆透过政治压力，停办由台中市举办的2019年东亚青年运动会。

她更强调，她要再一次重申台湾的立场，大陆的打压，不会改变台湾走向世界的决心。台湾有意愿、也有能力维护区域内的和平稳定，并称台湾会持续跟理念相近国家加强合作，包括透过“新南向政策”，强化台湾与印太地区国家的合作跟链接。

最后，她表示希望未来在大家的共同努力下，以民主、自由的价值为基础的国际秩序，能够长保亚太区域的和平、稳定跟繁荣。



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