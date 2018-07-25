港知名月饼现认购人龙 淘宝炒贵逾倍

去年曾掀中港炒风的美心流心奶黄月饼，今早（25日）在其分店及官网同步开售，即吸引许多人关注，而香港不少地区也出现认购人龙，包括上水、马鞍山、元朗等。

据网媒“香港01”报道，一盒美心流心奶黄月饼的原价是368元（港元，下同，大约64新元），优惠价228元，并且每人每款只限买五张月饼劵。

据面簿群组“马鞍山之友”网民的消息，新港城中心美心西饼分店于上午8时许已大排长龙，人数更接近百人。由于多人排队，多间美心分店即开店就迅速售罄流心奶黄月饼劵，而在其官网方面，流心奶黄月饼在上午11时许也开始缺货。

报道称，虽然流心奶黄月饼上午断市，但炒家却即时宣告“开市”。据悉，炒家开始在面簿和其它社交媒体等炒卖月饼劵，截至中午12时，炒价已在270元至299元，以优惠价228元相比，价差在42至71元。

除了有炒家即时放售之外，也有买不到月饼券的市民在网上“求券”，光顾网上“炒卖月饼”集团。报道说，网上“炒卖月饼”网站的售价在275元至295元一盒，在正式发售前已接受预订，有月饼劵现货后，卖至299元。

另外，美心的内地淘宝官网价格为288元（人民币，下同，大约58新元），但却有人在淘宝出售号称是“进口版”的美心流心奶黄月饼，要价更高达405元，比正牌香港的优惠价贵约一倍。

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