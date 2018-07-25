北京市疾控中心：未采购相关批次问题疫苗

北京市疾病预防控制中心昨晚公开回应，表示没有招标采购过长春长生生物及武汉生物相关批次的问题疫苗。

据《北京日报》报道，长春长生生物问题疫苗被曝出后，北京市疾病预防控制中心已第一时间向社会公开表示，该企业涉及的两种问题疫苗北京市均没有采购。

报道说，去年11月3日中国国家食品药品监管总局发布信息：长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。

不过，不少北京地区的家长在查看孩子接种本时，发现在疫苗预防接种记录上，无细胞百白破疫苗的生产厂家正是武汉生物。

对此，市疾控中心表示，近日北京市疾病预防控制中心针对药监部门公布的关于长春长生生物科技有限责任公司狂犬病疫苗、长春长生生物公司百白破联合疫苗(批号:201605014-01)、武汉生物制品研究所有限责任公司百白破疫苗（批号:201607050-2）进行了认真核查。

经查，北京市疾控中心没有招标采购过上述批次的问题疫苗。同时，该中心表示将密切关注事态进展，根据国家有关部门的权威通报采取相应措施。



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