台中东亚青运被取消 吴敦义：两岸问题是症结

针对明年东亚青年运动会主办权被取消一事，台湾国民党主席吴敦义今天下午受访时表示，症结就在两岸问题，因为蔡英文政府执政两年多来的“应对”不理想，加上民间推动2020东京奥运台湾正名公投，才会造成这个结果。他希望国民党台中市长参选人卢秀燕、台中市以及台湾民众多多敦促相关单位，尽力申复。

据《自由时报》消息，吴敦义表示，东亚奥林匹克委员会昨日投票表决决议取消2019年在台中市举行的东亚青运，让他非常震惊，因为那是前台中市长胡志强任内争取到的机会，认为症结恐怕就在于两岸问题。

吴敦义认为，蔡英文政府两年多来的“应对”不理想，许多民调也显示，民进党政府有三件事情令民众失望，其中就包括两岸政策，有近六成民众认为蔡英文的两岸政策远不如国民党政府，执政能力也有六、七十巴仙的人肯定国民党，而且极大多数的人民也否定蔡英文政府发展经济的能力。

他还说，这次台中市东亚青运主办权被取消，恐怕也与2020东京奥运台湾正名公投有关，世界奥林匹克委员会早在五月间就已否决台湾要把中华奥会更名，后来民进党立委郑宝清六月初向台湾行政院质询有关更名问题时，行政院在六月中旬也正式回答更名不恰当，但仍无法阻止民间的更名公投案推动。



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