柯文哲群众募资网站今上线 大批网民登入致系统瘫痪

台北市长柯文哲群众募资网站今日上线,首轮募资目标为1310万元(新台币,下同,大约58.4万新元),包含募资文宣品320万元、施政成绩宣传部分590万元、政见推广活动270万元等。据悉,系统一上线马上被大批网民登入,不到1小时即出现系统瘫痪

的情况。

据《中时电子报》消息,网站整体风格以日前公布的主视觉设计为主轴,柯文哲竞选办公室发出新闻稿表示,群众募资的概念,就是借众人之力,完成众人之事,这份募资计划,就是一份面对台北市民的邀请函,邀请各位继续投入台北的改变之旅,完成彼此对这座城市的期待与梦想。

报道称,首轮文宣品包含T恤、托特包、贴纸、徽章,以及柯语录贴纸等,赞助组合最低为500元,该预算会随着未来不同的选战计划而改变,未来也会阶段性公布财务细项。

柯竞选办公室表示,募资网站以简单清楚的版面,滚轴滑动的方式,让赞助者清楚了解募资起源、方式,并能随时透过网站更新的数据,了解目前募资的成果,以及募资成果圆饼图,让赞助金额的运用走向一目了然。

募资网站以“Keep it real, keep it possible”口号与设计,发展系列的文宣品,期盼支持者能够透过“自己的政治自己参与,自己的文宣自己印”的精神,以此募资所需的竞选经费,赞助者可自由选择募资捐赠方式,包含“超越蓝绿组合”、“白色力量组合”、“持续发生组合”、“自由捐赠组合”等方式。



新体验价 $0.99*