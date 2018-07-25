港廉署执行处首长续悬空 调查指近七成人忧影响反贪工作

香港廉政公署署理执行处首长丘树春再获延长署任职务至10月中。但民主党调查发现，近70%受访市民忧虑此做法会影响廉署反贪调查工作，另外约半数人认为三年来没有正式任命，肯定会影响廉署工作。

据《星岛日报》报道，民主党立法会议员林卓廷表示，廉政专员白韫六没有妥善处理连串廉署人事任命问题，已导致他失去公信力，也无力领导廉署，促请白韫六辞任以重建市民对廉署信心。

报道说，民主党于7月4日至7月22日以电话问卷方式，访问945名市民，以了解公众对白韫六署任丘树春担任廉署署理执行处首长看法。

调查发现，47%受访者对执行处首长三年来无正式人选，十分忧虑廉署反贪调查工作受影响，22%则表示颇忧虑。另有20%受访者认为三年来一直没有正式任命，可能会否影响廉署工作；认为“肯定会”影响的更达55%。

此外，43%受访者指前执行处首长李宝兰辞任后，首长一职长期悬空，因此对白韫六担任廉政专员倾向没有信心；倾向有信心的则有28%。

民主党立法会议员林卓廷认为，结果反映白韫六已经失去大部份市民的信任，市民相当不满白韫六的工作表现，并质疑白为何会任由最高层人事不稳，反映其无力领导廉署。

他指出，香港特首林郑月娥曾表示，与白韫六会面时要求白“内部要做好人事更替”，但白不理林郑指示，继续让执行处首长一职悬空，明显漠视行政长官指示。

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