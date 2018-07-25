中国检察机关：上半年查处检察人员违纪违法262人

中国最高人民检察院检察长张军今日在大检察官研讨班上晒出了上半年检察工作成绩单，公布了立案查处检察人员违纪违法案件达238件，涉及262人。

据澎湃新闻网报道，数据显示，在公益诉讼方面，今年上半年，检察机关共办理公益诉讼案件18775件，其中诉前程序18031件、提起诉讼744件，对33件破坏生态环境公益诉讼案件线索挂牌督办。此外，公益诉讼领域进一步拓展，山东、江苏、浙江、湖南、宁夏等地检察机关通过公益诉讼维护英雄烈士名誉。

在推进扫黑除恶专项斗争中，最高检成立扫黑除恶专项斗争领导小组，联合公安部挂牌督办24起重大涉黑案件。中国检察机关共批捕黑恶犯罪37398人、起诉15548人。依法严惩各类严重刑事犯罪，共批捕533247人、起诉762292人，其中批捕故意杀人、绑架、放火等严重暴力犯罪21318人、起诉22109人。

此外，在配合国家监察体制改革试点过程中，检察机关还继续依法办理职务犯罪案件，依法对孙政才等15名原省部级以上干部提起公诉。同时，最高检还与中央纪委国家监委共同制定办理职务犯罪案件工作衔接办法、证据收集审查基本要求与案件材料移送清单。

会上，最高检还披露了中国检察机关上半年从严治检的情况。数据显示，立案查处检察人员违纪违法案件238件262人。向全中国检察机关通报落实插手具体案件“三个规定”情况以及10起检察人员违纪违法典型案件，向社会公开通报七起检察人员违反中央八项规定精神问题。

与此同时，检察机关还坚持把深化系统内巡视作为全面从严治检的重要载体，制定实施系统内巡视工作五年规划，部署开展新一届最高检党组首次系统内巡视，对重庆等四个省级院党组开展常规巡视，对最高检两个厅级机构开展“机动式”巡视，发现不少突出问题，正在整改中。

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