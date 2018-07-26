美航空公司网站改台湾名称 美国务院：反对立场不变

对于美籍航空公司顺应中国大陆要求，改变其网站对台湾的标示，美国国务院官员25日表示，美方强烈反对中方强迫私营企业的立场未变；官员表示，美国政府并未告诉航空公司如何回应中方，但曾表态政府为他们的后盾。

台湾联合报报道，中国大陆民航局4月向多国航空公司致函，要求更改其网站标示台港澳的方式，美国国务院曾表态强烈反对。

大陆民航局对此事延期后的最后期限为25日，达美航空、联合航空、美国航空公司皆在亚洲时间25日更改其网站，过去查询台湾机场，城市名后会标注台湾，现在则仅保留城市名，删除台湾。

美国国务院一名发言人25日以背景说明方式、透过电子邮件指出，美方对此事的观点未变，美国一直向中方表达，美国强烈反对中方企图迫使私营企业在其公开内容中使用具政治性质的特定语言；美籍航空公司不该被迫遵守此命令。

该发言人表示，中国大陆与台湾当局都非常清楚美方立场；对于个别美籍航空公司的行动，应直接询问该公司；他并说，美国政府与美籍航空公司保持密切联繫，并没有告诉这些公司如何回应中方，但表示会做他们的后盾。

此外，发言人说，美国视台湾为至关重要的伙伴，一个民主成功的故事，以及世界上一股良善的力量；台湾与美国共享价值，赢得美国尊重，并持续享有美国的支持。

他重申，美方仍信守美国的“一中政策”、美中三公报，以及在台湾关系法下的义务。

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