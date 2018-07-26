中国疾控中心专家：河北、山东、重庆百白破疫苗补种工作陆续展开

中国疾控中心专家25日就疫苗接种有关问题表示，虽然部分儿童接种了不合格百白破疫苗，但由于易感人群尚未形成显著积累，短期内引起相应疾病暴发和较大范围流行的概率较低。

据新华社报道，原国家食品药品监管总局、原国家卫生计生委于2017年10月29日曾下发通知，责成吉林、湖北省食品药品监管部门责令疫苗生产企业切实履行产品召回责任，及时封存和召回不合格疫苗。

此外，要求河北、山东、重庆三地卫生计生部门立即停止使用相关批次百白破疫苗、追查流向和使用情况。原国家卫生计生委组织相关专家进行评估。经专家评估，部分儿童虽接种了不合格百白破疫苗，但由于易感人群尚未形成显著积累，短期内引起相应疾病暴发和较大范围流行的概率较低。

2018年3月，中国疾控中心组织专家制定了《百白破疫苗补种技术方案》，并印发至河北省、山东省、重庆市疾控中心和长春长生公司、武汉生物公司。另外，组织三省疾控中心的专家，讨论补种的相关细节和技术要求，共同拟定了百白破疫苗补种知情同意书、补种告知书等。

与此同时，河北、山东、重庆三省（市）卫生计生部门按照补种通知要求和技术方案规定，制定本地区补种工作实施方案，开展人员培训，接种不合格百白破疫苗儿童补种工作陆续展开。

中国疾控中心的专家称，百白破疫苗受种儿童需分别于3、4、5月龄和18月龄各接种一剂次，共四剂次。按照知情同意、自愿免费原则开展补种。根据已接种不合格百白破疫苗剂次的不同，采取不同补种措施，但综合考虑补种增加的异常反应发生风险，受种儿童接种百白破疫苗的总剂次不超过五剂次。具体补种程序为接种过一剂次不合格疫苗的儿童，补种一剂次；接种过两剂次或三剂次不合格疫苗的儿童，按照总剂次不超过五剂次的原则，补种两剂次或一剂次。接种间隔参照当地百白破疫苗补种实施方案。

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