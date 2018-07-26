蔡英文8月出访将过境美国 陈水扁期待可获高规格礼遇

台湾总统蔡英文在来临8月之际将出访乌拉圭，届时也会过境美国。对此，前总统陈水扁今早表示，期待蔡英文可超越他在2003年过境纽约的高规格礼遇。

据《自由时报》报道，陈水扁今早在最新一期的“新勇哥物语”178期指出，蔡英文8月将出访台湾南美友邦巴拉圭，出席巴国总统阿布铎就职典礼，之前曾传出蔡有望过境美国东岸的纽约，但根据香港《南华早报》早前报道，由于中美贸易战的爆发，美国不想升级与中国大陆的对立关系，导致蔡恐无法过境东岸。

他强调，由于美国联邦参众两院先后通过《台湾旅行法》，取消台湾总统、副总统、行政院长、外交部长、国防部长不得过境访问美国华府的限制，因此期待这次蔡英文能在《台湾旅行法》通过后有重大突破，并超越他在2003年过境纽约时的历史性礼遇。

陈水扁回忆说，虽然当年没有《台湾旅行法》对台湾总统到华府的解禁，但他在2001年、2003年曾有两次到纽约过境访问，并有公开活动。

据悉，2001年陈水扁首度过境纽约时，有20几位联邦参众议员从华府搭乘专机，到纽约与他会晤。而2003年他二度过境纽约时，除了参访911遗址重建计划展外，他也第一次面对媒体发表谈话。另外接受国际人权协会颁给他的2003年国际人权奖，并发表演说，影音也同步对台湾播报。

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