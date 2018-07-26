中央纪委国家监委：留置过程中 应当保障被留置人员的人身权

为规范监督检查和审查调查措施使用，中央纪委国家监委日前出台规定，明确委机关各部门采取相关措施的审批权限、办理程序和监管办法。

据中国纪检监察报消息，该规定以监督执纪工作规则和监察法为主要依据，参考刑事诉讼法相关规定，并充分借鉴监察体制改革先行试点地区经验，在深入调研并反复征求意见的基础上形成。该规定明确了中央纪委国家监委采取措施的依据、权限以及原则性、共性要求；分别对各项措施的审批权限、办理程序、工作要求以及文书格式等作出明确、细化规定；对各项措施使用情况的监督管理作出具体规定。

以询问为例，该规定明确，在调查过程中，可以对证人等人员进行询问，了解核实情况。首次询问时，应当向被询问人出示《证人权利义务告知书》。在询问中涉及被询问人个人隐私、商业秘密的，调查人员应当为其保密。发现被询问人受到或者可能受到打击报复的，应当在职权范围内依法予以保护。

规定也明确表示，留置措施应当按照法律规定的条件、程序要求从严掌握、慎重采取，不得越权使用留置措施，不得变相使用留置措施。留置过程中，应当保障被留置人员的人身权、财产权和申辩权等合法权益，尊重被留置人员的人格和民族习俗，保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。

另外，为加强对措施使用情况的监督检查，充分保障被调查人和相关人员的合法权利，该规定除对各项措施使用予以具体规范外，还以专章对监督管理提出要求，明确了具体的监管办法和检查重点。

例如，对于按照规定交有关机关执行的技术调查、限制出境措施，通过核查审批文书、与有关机关定期核对等方式进行监管，重点检查审批程序是否符合规定，是否存在超范围、超时限使用等问题；对于查封、扣押、冻结措施，通过涉案财物信息管理系统，对涉案财物查扣、移交、保管和处置全流程进行集中统一监管，重点检查审批程序是否符合规定，查扣过程是否规范，涉案财物是否及时移交、处置等问题。

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