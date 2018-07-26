山西今年已打掉黑恶势力犯罪团伙380个 刑拘3102人

山西省公安机关表示，截至7月15日，全省公安机关共打掉黑恶势力犯罪团伙380个，其中涉黑组织16个、恶势力犯罪集团71个，以及恶势力犯罪团伙292个。

据澎湃新闻网报道，今年上半年，全省公安机关110接警同比下降了4.49%。另外，全省公安机关也刑拘犯罪嫌疑人3102人；破获各类刑事案件2632起，缴获枪支70支，查封、冻结、扣押涉案资金2.5亿元、房产363套、车辆156台；还收缴各类文物3437件（组），目前已鉴定出国家一级文物29件、二级文物80件（组）、三级文物213件（组）、一般文物2777件（组）。

据山西省公安厅“扫黑除恶专项斗争办公室”有关负责人介绍，全省公安机关之所以能在半年内迅速有效推进斗争的深入开展，主要采取了以下斗争举措：

一是，省委省政府明确要求全省各级各部门都要充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大政治意义、现实意义和历史意义。省委省政府还专门出台了《关于开展扫黑除恶专项斗争的实施方案》，明确了12类斗争重点，明确了推进工作的有效机制。

二是，全省公安机关广大公安民警，都积极投身依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪各项斗争。同时，全省各级公安机关，也都把扫黑除恶专项斗争作为“一把手”责任，严格按照全省公安机关统一的“12类打击重点”“12项工作机制”和“12个延伸领域”，始终保持了对一切涉黑涉恶违法犯罪的主动进攻和高压打击态势。

三是，通过与各级党委宣传部门联合制定为期三年的扫黑除恶斗争新闻宣传报道方案，运用各种形式组织开展专题宣传，通过及时发布扫黑除恶专项斗争《通告》，通过广泛公布扫黑除恶专项斗争举报方式，通过及时发布扫黑除恶斗争典型案例，迅速在全省城乡形成了扫黑除恶斗争的宣传发动高潮。



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