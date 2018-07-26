知名媒体人章文被多名女性指控“性侵性骚扰”

一名女子晓静（化名）昨日发长文称，中国知名媒体人章文在一次聚会后对其性侵，事后她小范围公开该情况，还屡次受到威胁。随后作家蒋方舟和知名前媒体人易小荷也表示，曾被章文“摸大腿”性骚扰。

据《新京报》报道，章文承认和晓静发生过关系，但并没有强迫，“可以理解为一夜情。”对于摸大腿则是酒后合影，“搂搂抱抱是难免的。”公开资料显示，章文是知名媒体人，曾在多家媒体供职。

报道称，晓静在名为《章文，停止你的侵害！》的文中提到，她与章文曾在同一个微信群组，章文添加她为好友并称与其导师十分熟悉。

她也表示，在今年5月一次应约的饭局后，自己已喝醉酒。随后，章文将其带到一个小区并性侵。“被迫发生关系时曾一直哭着哀求，但未能阻止对方。”

根据晓静的说法，事情发生后她因情绪不稳定难以承受心理压力，再加上担心信息和隐私被泄露，因此没有报警，曾出去散心了很长时间。后来，自己将此事小范围公开，得到很多朋友帮助。

她指出，之所以现在公布此事，是希望章文能公开道歉，“也能鼓励更多女性勇敢地站出来，不要因为发生了这种事，就觉得是自己的问题。”晓静说道。

对此，章文则否认性侵，并称上述爆料含有大量不实内容。他承认确与晓静发生关系，但并未强迫对方。“可以理解为一夜情，或者一个女孩子对有点名气的媒体人的倾慕”。

同时，北京市汉鼎联合律师事务所张庆方律师接受章文委托发表声明称，指控的强奸事实不存在。维权应讲证据，遵守法律的正当程序。“如果对方继续用网络审判的方式败坏章文名誉，将通过法律渠道维护他的合法权益。”



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