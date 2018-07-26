北京市2017年三公经费 比预算降低近三成

中国北京市十五届人大常委会第五次会议今天上午召开，受市人民政府委托，市财政局局长吴素芳作关于北京市2017年市级决算草案的报告，其中提到，“四本预算”完成目标。其中，全市一般公共预算收入完成5430.8亿元（人民币，下同），增长6.8%,超过年初预期。

据《北京青年报》报道，2017年北京市级三公经费财政拨款支出合计6.6亿元，比年初预算下降28.6%。其中因公出国（境）费用1.1亿元，下降30.8%，公务接待费0.2亿元，下降53.7%，公务用车购置及运行维护费5.3亿元，下降26.9%。

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