中国黄山成为世界生物圈保护区网络新成员

总部位于法国巴黎的联合国教科文组织昨日发布公告说，该组织人与生物圈计划国际协调理事会决定在世界生物圈保护区网络中增添24个新保护区，其中包括中国黄山。

据新华网报道，黄山位于安徽省南部黄山市境内，山境总面积约1200平方公里，其中黄山风景区面积为160.6平方公里。作为风景名山，黄山素以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”景观著称于世，境内1019处景观中，自然景观688处、文化景观331处；景区生态系统稳定平衡，境内动植物种类众多。

黄山风景区于1990年入选联合国教科文组织世界文化与自然遗产名录，2004年加入教科文组织世界地质公园网络。人与生物圈计划国际协调理事会认为，黄山风景区里的森林生态系统始终保持良好，是众多古老动植物物种的栖身之处，因此这是一处十分重要的遗传物质库，其生物多样性也十分丰富。

据悉，理事会于23日至28日在印度尼西亚城市巨港举行第30届大会。此次被列入世界生物圈保护区网络的其他保护区分别位于南非、布基纳法索、朝鲜、韩国、西班牙、印度、印度尼西亚、意大利和马达加斯加等国家。

人与生物圈计划是联合国教科文组织于20世纪70年代初发起的一项政府间跨学科大型综合性研究计划。世界生物圈保护区网络是其核心部分，具有保护、可持续发展、提供科研教学、培训、监测基地等多种功能，旨在协调生物多样性保护与社会经济的可持续发展。目前共有122个国家和地区的686个保护区列入了世界生物圈保护区网络。

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