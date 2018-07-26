福建原省长苏树林获刑十六年

中国上海市第二中级人民法院于今日上午一审公开宣判中共福建省委原副书记、福建省人民政府原省长苏树林受贿、国有企业人员滥用职权案，对被告人苏树林以受贿罪判处有期徒刑十三年，并处罚金三百万元（人民币，下同，大约60万新元）；以国有企业人员滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金三百万元。对苏树林受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

据澎湃新闻网报道，鉴于苏树林案的犯罪事实、证据涉及国家秘密，上海市第二中级人民法院于2018年5月11日依法对该案进行了不公开开庭审理。经审理查明：1997年至2013年，被告人苏树林先后利用其在各个单位职务上的便利，以及利用其职权、地位形成的便利条件，为相关单位或个人在企业经营、职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受相关人员给予的财物，共计折合人民币3622.1215万元。2008年至2009年，被告人苏树林担任中国石油化工集团公司党组书记、总经理期间，在收购海外相关项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失。

对此，上海市第二中级人民法院认为，被告人苏树林的行为构成受贿罪、国有企业人员滥用职权罪。鉴于苏树林受贿犯罪中，600万元属犯罪未遂，且其到案后，能够如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法对其受贿罪予以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。



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