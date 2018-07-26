港淫审处刊公告 村上春树《刺杀骑士团长》正式评为不雅

日本著名作家村上春树的新书《刺杀骑士团长》因在上周香港书展期间被淫亵物品审裁处（简称淫审处）评定为第二类不雅物品，引发社会上争议。对此，淫审处今日正式刊公告，评定《刺杀骑士团长》为第二类不雅物品。

据香港《星岛日报》报道，淫审处将《刺杀骑士团长》的第一部意念显现篇及第二部隐喻迁移篇，评为第二类不雅物品。公告中还有《龙虎豹》第913期，也被评为第二类不雅物品。

根据《淫亵及不雅物品管制条例》，不得向18岁以下人士发布第二类物品，发布时须以封套把物品密封包装，并在封面及封底附上法定警告字句。

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