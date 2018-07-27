网信办约谈B站等16款平台 12款被下架

据新京报报道，记者26日从中国国家网信办获悉，针对当前一些网络短视频格调低下、价值导向偏离和低俗恶搞、盗版侵权、“标题党”突出等问题，近日国家网信办会同工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局、全国“扫黄打非”办公室，开展网络短视频行业集中整治。哔哩哔哩、秒拍、56视频等被约谈，内涵福利社等被下架。

网信办相关负责人谈到，根据群众举报和媒体报道，经调查核实，“内涵福利社”等19款网络短视频平台，在管理部门三令五申的情况下，仍然恣意妄为，放任传播低俗、恶搞、荒诞甚至色情、暴力等违法和不良信息，盗用篡改他人版权影视作品，炮制推荐“标题党”内容，背离社会主义核心价值观，给广大网民特别是青少年网民造成严重不良影响，违规情节严重，社会反映强烈。

根据《网络安全法》等相关法律法规，网信办会同五部门依法关停“内涵福利社”“夜都市Hi”“发你视频”等3款网络短视频应用并应用商店下架;联合约谈“哔哩哔哩”“秒拍”“56视频”等16款网络短视频平台相关负责人，对其中12款平台作出应用商店下架处置，要求平台企业对网民负责、对社会负责，作出全面整改。受约谈平台相关负责人均表示完全接受处罚，承诺暂停更新相关频道，全面落实整改，真正履行好企业主体责任。

网信办相关负责人表示，下一步，网信办将会同有关部门，继续加强正面引导和规范管理，弘扬主旋律、传播正能量，推动网络短视频行业健康有序发展。同时，呼吁社会各界积极参与，共同维护网络信息传播秩序，营造积极健康、风清气正的网络空间。

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