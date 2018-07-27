B站被网信办约谈后启动专项整改：扩编一倍以上审核人力

在被中国央视点名存有低俗内容后，B站将集中开展内容整改的专项行动。

据澎湃新闻报道，27日，哔哩哔哩弹幕网（即B站）发布《关于全面进行内容整改的公告》称，近日，国家多部门对哔哩哔哩进行了约谈，并做出处罚和整改的要求，“在约谈后，我们立即进行了深刻的检讨和反思。我们将集中开展内容整改的专项行动。”

B站一共提出了三项整改措施：第一，认真落实相关处罚决定，严格按照要求对全站内容进行整改。

第二， 重点加强网站审核团队的建设，扩编一倍以上审核人力。B站称，目前已在武汉建立了新的审核中心，并于本月内正式投入运营，第三个审核中心也在计划筹建。

第三，在网站内，B站将通过加强“风纪委员会”机制，发动用户对内容和社区进行自查自清。据悉，目前哔哩哔哩的“风纪委员会”已累计招募3.6万人，并将持续扩大规模。

据B站官网介绍，哔哩哔哩风纪委员会是由用户组成的自发维护社区氛围与秩序的组织，成为风纪委员可参与对社区举报案件的“众裁”，投票判决举报案件是否违规。

B站称，作为平台企业，应当认真履行好企业主体责任，对网民负责、对社会负责。“我们将组织全公司进行学习，全方位提高员工的思想觉悟，把对主体责任的认识作为企业纪律铁条，贯彻到日常工作中去。”

在内容方面，B站表示除了开展整改专项行动以外，还将主动配合有关部门加强对用户的正面引导和规范管理，制作和传播弘扬主旋律、正能量的内容，与行业内各平台一起推动行业健康发展。

此前一天，国家网信办发布了会同五部门依法处置“内涵福利社”等19款短视频应用的消息，而B站也在此次网信办约谈名单中。

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