中国市场监管总局：高通收购恩智浦方案不能解决竞争关注

中国国家市场监督管理总局周五表示，对高通收购恩智浦交易的评估结果表明，高通的最新方案不能解决竞争关注，已将评估结果通报高通，并对双方因约定的交易期限到期而决定放弃本次交易表示遗憾。

据路透社报道，市场监管总局网站发布新闻稿称，本次集中的进一步审查阶段截止日是2018年8月15日，进一步审查阶段延长期截止日是2018年10月14日。

“市场监管总局注意到，高通和恩智浦因双方约定的交易期限到期而决定放弃本次交易，对此表示遗憾。”新闻稿称，市场监管总局尊重交易双方的选择。审查过程中，市场监管总局与高通公司始终保持了良好沟通，对高通公司的积极配合予以赞赏。

市场监管总局将严格按照《反垄断法》规定，公平公正对待国内外各类企业，保障各类市场主体公平参与竞争。欢迎包括高通、恩智浦在内的各国企业来华投资、做生意，也愿为任何能为中国人民带来福祉的企业营造国际化法治化便利化营商环境。

市场监管总局称，对高通最新提交的附加限制性条件方案进行了市场评估，以确定该方案能否有效减少集中对市场竞争产生的排除、限制竞争影响。

评估结果表明，高通的最新方案不能解决竞争关注，市场监管总局已将评估结果通报高通，期望继续与高通沟通，在审查期限内找到合适的能够解决问题的方案。

恩智浦半导体周四表示，将回购50亿美元股票。此前高通收购恩智浦的交易因为没有得到中国批准而告吹。该公司称，已收到高通的通知，高通将在纽约时间周四早上9点支付20亿美元终止费。

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