黑龙江省高院驳回“汤兰兰案”原审被告人申诉

经过5个多月的调查和复查，27日，黑龙江省高级人民法院公开开庭宣布，驳回“汤兰兰案”原审被告人汤继海、万秀玲等人的申诉。

据新华社报道，据了解，“汤兰兰案”原审被告人汤继海、刘万友、陈春付、于东军分别因强奸、强迫卖淫、嫖宿幼女一案，以被诬陷、被刑讯逼供等为由向黑龙江省高级人民法院提出申诉，请求再审改判无罪。2018年2月8日，黑龙江省高级人民法院决定立案，并依法组成合议庭复查。

在法院向11名原审被告人核查本案事实、证据时，同案原审被告人万秀玲提出书面申诉，纪广才、梁利权、王占军、李宝才、徐俊生提出口头申诉。

此前，另一原审被告人刘长海向黑龙江省高级人民法院提出申诉，2014年被驳回；刘长海继续向黑龙江省人民检察院提出申诉，2016年被驳回；刘长海再向最高人民检察院提出申诉，2017年被驳回。

据黑龙江省高级人民法院通报，该院对各申诉人的申诉理由，汤继海代理律师的代理意见、提交的证据材料和申请调查核实的证据，以及网络关注的问题逐一进行了调查核实，对全案的事实、证据进行了认真细致审查，经该院审判委员会讨论，得出上述审查结论。

黑龙江省高级人民法院认为，原审裁判认定各申诉人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各申诉人分别对未成年少女强奸、强迫卖淫、嫖宿，情节恶劣、后果严重。原审判决依法对各申诉人定罪并判处的刑罚并无不当。各申诉人的各项申诉理由均不能成立，原判不存在《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条规定的应当重新审判的情形，予以驳回。

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