中国上半年GDP排名前十省份出炉：三省排位发生变化

随着河北省统计局25日发布上半年该省的经济运行情况，今年上半年，中国经济十强省的排名有了清晰的呈现。

据澎湃新闻报道，与去年同期相比，今年上半年，经济总量（GDP）排名进入前十的省份并无变化，其中中部省份占据三席，分别是河南、湖北和湖南。不过，具体的排位有所变动。

具体来看，去年上半年，按经济总量排名，广东、江苏、山东、浙江和河南排在前五位，今年这一排名保持不变。上述5个省份也连续两年上半年经济总量都在2万亿元以上。

与去年同期相比，经济总量排位出现变化的是第六到第八位。

2017年上半年，河北经济总量实现16404.9亿元，排在全国第六位，经济增速为6.8%。

紧跟在河北之后的是四川和湖北。2017年上半年，四川的经济总量为16080.3亿元，增速达到8.2%；湖北的经济总量为15871.39亿元，增速为7.8%。

由于保持较高的经济增速，今年上半年，四川和湖北的经济总量均赶超河北，排名比去年同期分别提前一位。

来自四川、湖北两省的统计局官网的数据显示，今年上半年，四川经济总量实现18327.01亿元，经济增速与去年同期持平；湖北经济总量实现17958.17亿元，增速也与去年同期保持一致。

反观河北，今年上半年，经济总量为16600.5亿元，经济增速仅为6.5%，低于全国平均增速（6.8%）。所以，从经济总量上看，河北位次由去年同期的第六位下滑至第八位。

此外，湖南和上海也保持在经济总量前十榜单中，与去年同期一样，分列第九和第十位。

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