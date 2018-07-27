中国财政部：加快组建国家融资担保基金 助力小微企业

在昨天(26日)的吹风会上，中国财政部表示，将加快组建国家融资担保基金，助力解决小微企业融资困难。

据中国央视报道，财政部副部长刘伟表示，接下来财政部将落实不低于600亿元基金首期出资，协同省级融资担保和再担保机构，支持融资担保行业发展壮大，扩大小微企业融资担保业务规模，努力实现每年支持15万家(次)小微企业和新增1400亿元贷款的政策目标。

刘伟表示，财政部将会同有关部门抓紧出台操作办法，将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税，单户授信额度由100万元提高到500万元。

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