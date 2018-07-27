拼多多上市 前谷歌工程师黄铮跃入全球富豪百强榜

随着中国电子商务公司拼多多在美国挂牌上市首日股价大涨，其创始人黄铮已跃居中国富豪榜第十二位。

据彭博亿万富翁指数显示，在拼多多首次公开募股（IPO）后，曾任谷歌工程师的黄铮凭借138亿美元（187亿新元）的身家跻身全球富豪榜百人之列。在拼多多IPO后（还未行使超额配售权的情况下），黄铮留有46.8%的股份。

拼多多通过IPO筹得16.3亿美元，这一规模在今年美国所有上市交易中排名第四，其股票在纽约市场挂牌首日一度上涨44%。拼多多周四收盘上涨41%，至26.70美元，推动该公司的市值逼近300亿美元。拼多多周三将8560万股IPO股票的价格定在指导区间16至19美元的顶部。

2004年，黄铮以软件工程师身份加入谷歌总部，开始其职业生涯，然后于2006年回到中国帮助设立谷歌中国。2007年，他创办自己首家公司——电子商务网站欧酷商城，并在三年后转手卖出。他在上海成立的拼多多获得红杉资本和社交网络巨头腾讯控股的支持。

彭博汇编的数据显示，今年的美国IPO里仅有三宗规模超过了拼多多，它们分别为安盛集团美国子公司的32亿美元，Pagseguro Digital Ltd.的26亿美元和爱奇艺的24亿美元。排第五的是ADT Inc.的14.7亿美元，并是前五名里唯一一家母公司总部设在美国的企业。



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