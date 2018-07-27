IMF：中国经济增长强劲 但风险正在上升

国际货币基金组织（IMF）昨天（26日）表示，中国经济短期前景强劲，但外部风险已上升，整体风险偏向下行。

据彭博社报道，在与中国政府例行磋商后，IMF在报告中表示，全球第二大经济体中国今后的前景将取决于其政府的行动；如果坚决推进市场化改革，则可能会实现持续、稳定的经济增长，但若回归信贷驱动的政策，则可能使风险进一步累积，导致最终出现急剧调整的可能性增高。

IMF这一警告正逢中国准备对控制债务减弱力度，为中美贸易冲突加剧时的经济提供支撑。本月公布的第二季度经济产值数据显示，中国的经济增速正在放缓，但今年仍有望实现6.5%的官方增长目标。

中国政府须解决政策之间的矛盾：一方面是当局宣布稳定杠杆率、让市场力量发挥决定性作用、促进创新和开放的目标；另一方面则是债务增长仍不可持续、国家在经济中发挥着普遍作用及一些领域贸易和投资体制的限制程度相对较高。

IMF认为，在推进去杠杆之际，中国仍有一定的财政政策空间来支持经济；中国当前货币政策仍然宽松，央行应逐步收紧货币政策。

IMF表示，中国当局并不认同有关货币政策立场宽松的评估结果。相反，鉴于稳定的增长、通胀与失业以及信贷扩张有所放缓，当局认为目前货币政策立场为中性。

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