新党青年军批纪政导致台中市丧失东亚青运主办权

新党发言人王炳忠、台北市议会松山信义区议员候选人林明正、士林北投区议员候选人侯汉廷、中山大同区议员候选人苏恒，今天率新党青年军赴中华台北奥委会，痛批以纪政领衔的一干“独派”是让台中丧失东亚青年运动会主办权的祸首。

据中通社报道，新党青年军献上鲜花及卡片，请中华台北奥委会转交前国际组组长姚元潮，要为姚元潮加油，但中华台北奥委会以与姚元潮没有联络为由婉拒。新党青年军表示，可以理解中华台北奥委会在绿色恐怖压力下害怕又被霸凌的心情，呼吁中华儿女踊跃分享此事，让姚先生知道仍然有许多人声援他。

姚元潮7月13日在面簿上贴文，表示他曾向国际奥委会投书，告知台湾要为参加东京奥运会举行“正名公投”；投书原因是因为了解中华台北奥委会在国际运动上之处境及运作的困难，担心因擅自违反国际奥会规定，会中止中华台北奥会的会籍。

王炳忠表示，中华台北奥委会多年努力，在国际社会接受下，以“中华台北”（Chinese Taipei）名称参与国际奥委赛事多年，给予中华台北队健儿在国际体坛发光发热的舞台，值得肯定。姚元潮担忧“独派”胡搞，恐怕最后会导致中华台北奥运会籍被取消，事先反映问题防患未然，中华台北奥委会应该表扬。因此新党特别到该会献花，请该会代转老长官姚元潮，给姚元潮加油。

林明正痛批，纪政嘴巴说政治不要干预体育，但用政治干预体育的人就是她。她搞“正名公投”害得台湾选手没有比赛参加，还好意思说台湾自己办更好的比赛就行，“那请纪政现在就办给大家看。”

东亚奥林匹克委员会日前取消台中市东亚青运的主办权，国台办指是因为台湾的“东京奥运正名”运动，使运动会面临极大政治风险和政治干扰所致。

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