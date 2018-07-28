中国证监会：涉及公众健康安全等重大违法行为将被强制退市

据中新社报道，中国证监会27日晚间发布《关于修改的决定》，对2014年的原规定进行了三方面修改。

一是完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。

二是强化证券交易所的退市制度实施主体责任，明确证券交易所应当制定上市公司因重大违法行为暂停上市、终止上市实施规则。

三是落实因重大违法强制退市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体的相关责任，强调其应当配合有关方面做好退市相关工作、履行相关职责的要求。

证监会相关负责人表示，这次对退市制度的修改完善，对于进一步健全资本市场功能，增强市场主体活力，塑造理性投资文化，形成优胜劣汰的良好机制具有重要意义。对有关重大违法公司，特别是严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的，坚决依法实施强制退市。

该负责人强调，上市公司退市改变了公司股票交易转让的方式，但公司本身仍然是股份有限公司，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体，应当本着对职工负责、对投资者负责的态度，切实履行公司退市后正常生产经营的各项职责。

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