德国以国家安全为由阻止中国国企进入其能源领域

德国政府7月27日星期五以国家安全为由决定阻止中国国有企业“国家电网公司”入股德国电网运营商50赫兹（50Hertz）。

据美国之声报道，中国国家电网今年初签署协议，欲收购50赫兹20%的股份。这一消息曾在德国政坛引起轩然大波，引发有关国家安全问题的争议。50赫兹是德国4大输电业者之一，在德国东部和北部运营电网里程达1万公里，为1800万居民供应电力。德国前经济部副部长马赫尼希曾表示，必须得弄清楚外国政府在背后操控的战略性并购的意图，并在必要时要阻止这样的并购。

德国经济部星期五表示，政府基于国家安全，认为有必要保护关键的能源基础建设，因此决定委托德国国有银行——德国复兴信贷银行（KfW）买进中国欲购的这20%的股份。

50赫兹对政府入股表示欢迎，首席执行长舒赫特（Boris Schucht）说，输电网是国家的重要基础建设，政府投资也是对能源转型的承诺。

据《环球时报》报道，中国外交部发言人耿爽27日在记者会上表示，中方注意到有关报道，并对此表示关注。他说，面对当前保护主义和单边主义加剧的复杂形势，中国和德国作为世界主要经济体，有责任共同维护自由贸易和多边主义，通过扩大双向开放助力两国高水平互利合作，为维护开放型世界经济注入正能量。希望德方客观看待中国投资，为中方企业赴德投资创造公平开放的市场准入环境和稳定的制度框架。

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