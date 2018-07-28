杭州桐庐一乡镇廊桥垮塌致8死3伤 村民：桥上都是乘凉的老人

2018年7月27日19时40分左右，浙江省杭州市桐庐县合村乡合村村琅玕自然村进村村道一座木质廊桥桥顶突然发生垮塌。

据《新京报》报道，当地村民称，事发时，有村民在廊桥上乘凉，遭遇风雨侵袭后出现该事故。事发后，桐庐县、合村乡启动应急预案，开展应急救援工作。截至27日0时，事故造成8人死亡3人受伤，伤者被送至桐庐县第二人民医院救治。现场处置工作仍在进行，事故原因正调查中。

据《钱江晚报 》报道，“桐庐发布”今日称：昨晚7点40分，受强对流天气影响，桐庐县合村乡琅玕自然村桥面木质廊桥倒塌，致使廊桥下乘凉群众被压。事发后，桐庐县委县政府立即启动应急预案，开展应急救援工作。现场处置仍在进行中，经初步搜救，暂未新发现被压人员。目前，桐庐县委县政府领导正在事故现场和县第二人民医院指挥处置。事故发生时，当地受强对流天气影响，刮起持续20多分钟的大风，并伴有雷电和降雨。目前经现场搜救和村民确认，暂未新发现被压人员。

有村民表示，老桥是20多年前就造好的，是水泥的，夏天大家都喜欢去那里乘凉。两三年前修建了木制廊桥。这次出事的就是新修的廊桥。“这廊桥和水泥老桥一直都不太吻合。不过平时也没出什么事，大家就没觉得有什么问题。”村民说，昨天，照例有很多人去桥上乘凉。“当时突然刮大风，大概持续了两三分钟后廊桥桥顶就塌了，有些人跑出来了，有些人掉到了河里。”

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