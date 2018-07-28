反制大陆施压 陆委会：金厦通水典礼暂缓

台中市主办2019东亚青运被迫停办，负面效应已波及两岸交流。陆委会昨表示，原订8月5日在金门举办的金厦引水典礼，由于东亚青运事件，为顾及社会观感及国际视听，盼金门县政府另择适当时机办理。

据联合新闻网报道，金门县长陈福海表示，通水是民生课题，“缺水问题不解决，金门什么发展都是空谈”。县府充分理解中央的政策考量，但金门自大陆引水是民生考量，为纯商业交易买水，鉴于金门现况水情严峻，又有合约履行义务，引进大陆优质原水有其急迫性，希望中央能体察金门民情，重新考量。

副县长吴成典表示，不希望把通水典礼泛政治化，还是期盼顺利如期举办，今天会跟相关单位讨论下一步如何做。

陆委会发言人邱垂正昨天在例行记者会表示，目前金门自大陆引水的工程已完成，也正持续测试（试通水）中，基本上运作良好，已完成购水和供水的条件。他说，两岸合作解决金门用水问题，原本是美事一桩，但近期北京当局在国际上对我打压日增，特别是施压停办台中东亚青运一事，引发台湾民众普遍愤慨，对两岸关系造成负面影响。

邱垂正表示，大陆一方面惯常对我打压，一方面又采取措施与操作文宣对我民众示好，企图掩盖、淡化在国际上压缩台湾生存空间，损害我国国家尊严与利益的事实，此种做法我方绝不接受。

他指出，相关单位衡量两岸关系的整体形势及社会观感，希望金门县政府体谅政府的立场，此时办理引水典礼的时机不宜，希望县政府以大局为重，推迟办理引水典礼，另择适当时机再办。

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