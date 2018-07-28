王毅将访问马来西亚、新加坡并出席东亚合作系列外长会

中国外交部发言人耿爽27日宣布，应马来西亚外长赛义夫丁、新加坡外长维文邀请，中国国务委员兼外交部长王毅将于7月31日至8月5日访问马来西亚、新加坡，并出席在新加坡举行的中国——东盟（亚细安）外长会、东盟与中日韩外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会。

据中国外交部网站，王毅将于7月31日至8月1日访问马来西亚，8月1日至5日访问新加坡并出席在新加坡举行的东亚合作系列外长会。访马期间，王毅将会见首相马哈迪，同外长赛夫丁举行会谈。访新期间，王毅国务委员将会见总统哈莉玛和总理李显龙，同外长维文举行会谈。

耿爽称，马来西亚和新加坡都是东盟重要成员，也是中国的友好邻邦和重要合作伙伴。中马、中新双边关系一直发展得很好，给两国和两国人民带来实实在在的利益。

谈到新中关系时，耿爽表示，中新两国建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，在“一带一路”框架下的合作富有成效。新加坡现任东盟轮值主席国，兼任中国—东盟关系协调国。今年4月，李显龙总理来华出席博鳌亚洲论坛2018年会并访华，中国领导人同他就发展双边关系、推进区域合作达成重要共识。王毅国务委员此访旨在落实两国领导人重要共识，加强战略沟通，深化务实合作，将重点就中新关系、“一带一路”合作、中国—东盟关系以及其他共同关心的地区国际问题同新方深入交换意见。

耿爽也谈到马新政府成立后，两国积极接续友谊与合作。首相马哈迪重视对华关系，支持“一带一路”倡议，上周派特使访华，李克强总理、王毅国务委员同特使就两国关系发展交换了意见。王毅国务委员此访将传达中方重视中马友好的真诚意愿，同马方探讨推动两国关系发展的思路和举措，并就双方合作和共同关心的地区国际问题交换意见。

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