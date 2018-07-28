贸易战升级 消息人士：中国拟增加基建支出支撑经济

政策消息人士透露，中国计划向基建项目投入更多资金并放宽对地方政府的借款限制，以帮助减轻中美贸易战对经济的冲击。

据路透社报道，中国与美国之间的贸易战给中国经济前景蒙上阴影，让金融市场感到不安。如果中国经济急剧放缓，可能导致就业岗位流失。中国已提出这方面的担忧。

但中国领导人排除了推出新一轮强力财政刺激政策的可能性，担心那样会加剧债务风险。2008-09年的四万亿元（人民币，下同，8000万新元）刺激计划，让中国经受住了全球金融危机的打击，但也让地方政府和国有企业背上了沉重的债务负担。

路透社引述熟悉中国政府政策的四名消息人士表示，这次基建支出规模将取决于贸易战的演变情况。这些消息人士参与内部政策讨论，但不参加最终的决策过程。

“短期来说，最有效的方式是增加基建投资，”一位向政府提供建议的内部政策人士表示。“由于货币政策效果不彰，我们将让财政政策在支撑经济方面起更大的作用。”这位人士要求匿名。

中国经济已感受到数年来去杠杆操作的痛苦，去杠杆推高了企业借贷成本并推迟了政府工程项目。

中国第二季经济成长率略微降至6.7%，但仍高于约6.5%的2018年官方经济成长目标。

然而中美贸易战、中国国内地产市场放缓以及出口减少，大大加剧了中国经济前景面临的风险。

本月稍早，美国对价值340亿美元的中国出口产品加征关税，中国立即对同样价值的美国产品征税，美国总统特朗普随之威胁将对5,000亿美元中国进口产品加征关税。

受当局收紧投资项目审查以遏制债务风险影响，中国今年上半年的基础设施建设投资增幅从上年同期的21.1%骤降至7.3%，并拖累固定资产投资增幅降至纪录低位。

周一的国务院常务会议要求，财政政策“要更加积极”，承诺出台更多减税措施，并加快地方政府专项债券发行，以支持基础设施建设投资。

中国国务院总理李克强主持召开本次会议，会议并要求引导金融机构按照市场化原则，保障融资平台公司合理融资需求，对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。

扩大财政支出的空间充裕。今年上半年的政府财政赤字为7260亿元，只有2018年预算赤字2.38万亿元的三分之一左右。

中国已将年度预算赤字/国内生产总值(GDP)之比的目标，从2017年的3%下调至2.6%，这是2012年以来首次下调；并将地方政府专项债券发行计划提高5500亿元以填补这一缺口。

“可能会加快财政支出，而且对一些在建项目的投资将加速。这将为经济带来支撑，”第二位政策内幕人士表示。

另一位政策内幕人士称，中国可加快对停车场和养老院等急需城市设施的支出，而不必选择大型项目。

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