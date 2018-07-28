天津破首例“网络水军”案 涉案金额800余万人民币

天津首个利用网站实施“网络水军”非法删帖炒作的案件于近日被侦破，警方抓获16名犯罪嫌疑人，扣押电脑、手机、移动存储设备及银行卡等一大批涉案物品。此案涉案金额高达800余万元人民币（160万新元）。

据《法制日报》报道，去年11月，天津市公安局宝坻分局海滨派出所民警在对辖区某网吧进行检查时，发现坐在角落里的一名男子神情紧张。民警随即依法对该男子进行盘查，发现他并不是网上通缉的在逃人员。就在民警对其反常举动感到疑惑时，该男子试图将电脑屏幕上的网页关闭，后被民警控制。

经查，该男子登录的是一个网站的后台操作平台。据该男子交代，他是受人雇佣，帮助公司或当事人删除对其不利帖文。随后，民警在该男子租住的房屋将其同伙抓获。

宝坻分局打击犯罪侦查支队民警深入侦查，发现这是一个以网站为核心平台的“网络水军”团伙，该团伙业务遍布各大网络论坛，他们通过社交软件与“上级”联系，在快速删帖后，会得到一定的酬劳。涉案团伙服务范围覆盖整个互联网，具有“地域范围广、人员数量多、违法业务多”等特点。他们所拥有的网站主要业务包括：利用手中的网络资源大肆群发广告，炒作网络事件及论坛“灌水”，“收钱”为客户联系网络资源删除特定网站信息等。

经过调查走访、串并案情，专案组发现，这个不法团伙的成员分布在全国各地。今年3月初，专案组在湖南省长沙市抓获了该团伙成员张某。据张某交代，他主要工作是保证网站首版是正常的内容，清洁首页。

随着调查的深入，案件侦办也越来越难，比如相当一部分曾经找该团伙删帖的公司或当事人都不愿作证，这给案件的侦办带来不小的难度。6月2日，专案组获取了一条重要线索：该团伙骨干成员沈某正在河北省雄县活动。专案组立即驱车前往雄县展开抓捕。

6月7日，专案组将沈某以及两名同伙抓获，并在三人租住地查获3台电脑、4部手机。

在半年多的时间里，专案组辗转北京、河北、上海等9省市调查取证，行程5000多公里，摸清了以沈某为骨干的不法团伙的全部犯罪事实。

经查，今年36岁的沈某是北京某名牌大学硕士研究生，原本在一家网络公司上班，拿着较高的薪水。工作中，他发现很多公司或当事人都有删帖的需求，于是建立了专门的网站，网站通过搭建网民与“网络水军”之间的桥梁，以抽取任务佣金的方式运营，即网民在网站注册成雇主，“网络水军”注册成推广服务商，雇主通过网站发布任务，内容多为社交圈转发、广告软文、投票活动等，其中不乏淫秽、诈骗、赌博及谣言等信息;推广服务商认领任务，并通过平台反馈任务完成情况，雇主负责审核任务完成度并结算佣金。在很短时间里，沈某一人就非法获利220余万元。

对于取得的“成就”，沈某认为自己正是看准了“网络水军”常充当“捧人推手”和“网络打手”这个特性，将时下的热点和网民情绪结合起来，通过“借势”和“造势”达到营销目的。“网络水军”们往往没有底线，只要给钱，客户提供的任何内容都敢发，高利润让他们不惜以身试法。

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