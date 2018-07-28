WeWork中国完成5亿美元B轮融资 软银淡马锡弘毅等参与

全球最大共享工作空间运营商--美国WeWork周四晚间宣布，其中国分支已完成5亿美元（6.81亿新元）的B轮融资，由挚信资本、淡马锡控股、软银集团及其管理的软银愿景基金、弘毅投资领投。

据路透社报道，弘毅投资母公司联想控股官方微信刊登相关新闻稿称，此次融资将进一步加速WeWork在华业务增长。

联想控股常务副总裁、弘毅投资董事长赵令欢表示，“WeWork正在重塑办公场所，有了我们不断的投资支持，我们相信WeWork将继续引领未来工作方式。”

WeWork去年7月成立中国WeWork，A轮融资由弘毅投资和软银集团投资5亿美元。经过两年的拓展，WeWork已拥有分布在三个城市的40个办公地点，向约20000名会员提供社区、文化以及服务。WeWork今年4月宣布并购其中国同行裸心社，加速扩张其中国业务。WeWork此前表示，希望在2021年底前其大中国区会员数扩大至100万名。

据国际物业服务公司——高力国际最新报告，联合办公行业近年来蓬勃发展，去年在亚太区域办公楼市场的净吸纳量占比达10-20%，更多的成熟企业正在接受联合办公作为新的租赁模式。在中国，联合办公运营模式在华东、华北和华西地区快速扩张，以上海为例，今年上半年上海中央商务区甲级写字楼的净吸纳量中，联合办公占比达17.5%。

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