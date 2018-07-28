日本报告：中国民间债务显著上升 需警惕

日本内阁府7月26日发布《世界经济潮流》报告，分析了主要国家的民间债务对世界经济带来的风险。从债务余额占国内生产总值（GDP）比重来看，中国和加拿大的比重较高，报告指出“有必要加以注意”，显示出警惕。报告还显示见解称，以中国为首的新兴经济体企业的对外债务也出现增加，利率快速上升等可能使世界经济出现波动。

据日经中文网报道，日本内阁府基于国际清算银行（BIS）的统计数据，对家庭和企业的债务余额进行了调查。从2008年雷曼危机之后的债务占GDP比重来看，主要国家形成两种趋势，即日美和欧元区的比重下滑，而中国、加拿大和瑞士的比重出现上升。

从企业债务来看，中国的债务增长明显。雷曼危机后中国实施4万亿元人民币经济刺激政策，大规模基础设施投资等导致债务急剧增加。其中，国有企业债务占企业债务总额的8成左右。

在包括钢铁的金属以及建材等生产体制过剩行业的负债迅速膨胀。国内债券发行的急剧扩大也产生了影响。也有观点指出不直接经由银行进行融资的“影子银行”的扩大所产生的影响。

从家庭债务来看，加拿大等的债务出现增加。由于推行货币宽松政策，房贷利率下降和移民的增加推高了住宅价格，导致家庭贷款出现增加。

日本内阁府对主要国家民间债务余额占GDP比例与历史长期趋势的差值（即信贷缺口）进行了推算。开发出这一分析手法的国际清算银行认为，一旦债务占GDP比例比历史长期趋势高出9%以上，“则需警惕未来3年之内发生金融危机的可能性”。

截至2017年7月至9月，信贷缺口超过9%的国家有中国（16.7%）和加拿大（9.6%），不过由于采取措施压缩过剩债务，两国的缺口均在2016年达到峰值后下降。

日本内阁府认为“虽然现在并非处在爆发全球性金融危机的可能性逐年增强的局面，不过有必要留意中国和加拿大的民间债务”。

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