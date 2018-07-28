著名剧作家沙叶新去世

7月26日凌晨5时03分，中国著名剧作家沙叶新因病去世，享年79岁。作家北村在微博缅怀称，“他不仅贡献了杰出的戏剧作品，还贡献了中国知识分子的良知”。

据中新网报道，沙叶新是江苏南京人，毕业于华东师范大学中文系，1961年保送进上海戏剧学院戏曲创作研究班，1985年加入中国作家协会。1985年起曾担任上海人民艺术剧院院长，1993年为打破终身制主动弃职。

后来，沙叶新又历任中国戏剧家协会常务理事，中国戏剧家协会创作委员会副主任，上海戏剧家协会副主席，上海作家协会理事，上海市文学艺术界联合会委员等。

沙叶新一生笔耕不辍，曾创作《耶稣·孔子·披头士列侬》《假如我是真的》《陈毅市长》《寻找男子汉》《尊严》等话剧。

其中《陈毅市长》剧本里，他把化学家齐仰之与陈毅市长的形象刻画得生动鲜活，曾入选中国苏教版、沪教版，语文版初二的《语文》课本。

《假如我是真的》则被改编成电影，由谭咏麟主演，该片曾获得1981年台湾电影金马奖最佳影片、最佳男主角、最佳改编剧本三项大奖。

沙叶新在微博上的简介里写道“我是剧作家，以前剧作家叫‘作剧’，但我不是恶作剧，我是善作剧”。

他生前的名片最为人乐道，和一些人恨不得把头衔都写上不同，沙叶新的名片上印着——我，沙叶新。上海人民艺术剧院院长——暂时的；某某理事、某某教授、某某顾问、某某副主席——都是挂名的；剧作家——永久的。

沙叶新曾表示：“我没有别的本事，一辈子都在拿笔，一辈子都在思考。用戏剧的方式把真相留下来，告诉青年一代，这是我的责任。”

对于客串出演《围城》和《1980年代爱情》，他也曾在微博回应，“出品人不为娱乐死，不以低俗生，执意为艺术，殊为难得，故出镜支持”。

2008年时，沙叶新被查出患有胃癌。虽然家人难以接受，但他自己却处之泰然，还曾写下“此次遭劫，毫不惊慌；虽然凶险，并非膏肓。与病同体，福报回向”。

当时，沙叶新向医生提出，手术时尽量保留一点胃，不要全部切除，“螃蟹是‘无肠公子’，我的胃要全切除了，我就是‘无胃文人’，感觉不好”。

后来，他的胃被切除3/4，有媒体曾报道，因为没有贲门，沙叶新在受访时，会遇到被食物返流困扰的迹象，但他却十分坚强，更直言：“我不怕死。怕也死，不怕也死，陆陆续续、前仆后继都死了，怕它作啥？”

据其好友披露，沙叶新在清醒时对家人嘱咐后事“一切从简”。祝沙老一路走好，天堂里没有病痛！

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