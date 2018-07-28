西安高排放老旧汽车禁限行政策引热议 副市长道歉

西安近日发布的高排放老旧汽车禁限行政策(征求意见稿)，引发广泛热议。西安市副市长强晓安27日表示，出台征求意见之前考虑不周全不充分，造成了公众的担忧，向民众道歉。

据中新网报道，近日，西安市公安局、市环保局发布了《关于禁限行高排放老旧汽车的通告(征求意见稿)》，其中提到通告所称高排放老旧汽车包括2008年8月1日前注册登记的汽油(天然气)汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车；自公告发布之日起，全天禁止2013年7月1日前注册登记的柴油汽车进入该市三环路(含)以内通行；自2019年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车进入该市三环路(含)以内及远郊区县主城区内通行；自2020年8月1日起，全天禁止高排放老旧汽车在该市行政区域内通行等。

7月24日，西安市环保局与市公安局召开说明会，称通告内所称的高排放老旧汽车主要包括国三及以下的柴油车和国二及以下的汽油车。按照国家阶段性排放标准实施时间进行划分，即2008年8月1日前注册登记的汽油车和2013年7月1日前注册登记的柴油车。之所以用年限来解释高排放老旧车辆，主要是为了方便市民对车辆自我识别。

此事引发民众广泛热议，不少网友质疑这份《征求意见稿》有“一刀切”的懒政嫌疑。

27日，西安市副市长强晓安表示，由于出台征求意见之前，考虑不周全不充分，操之过急，特别是以车辆注册年限(汽油车10年，柴油车5年)代替国家阶段性排放标准(汽油车国二标准、柴油车国三标准)，再加之工作人员在回答问题时，过于急躁、过于情绪化、解释沟通不到位，也引发了社会热议和质疑，同时，造成了公众的担忧。他向大家道歉，并诚恳接受大家的批评。

对于社会各界的质疑批评和意见建议，会认真对待、认真梳理、认真研究、认真吸纳，不断改进工作。

强晓安说，出台涉及民生的政策措施都将严格遵照法律和决策程序，慎之又慎，会充分采纳大家的意见建议。

新体验价 $0.99*