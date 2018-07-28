杭州桐庐一廊桥坍塌致8死3伤续 ：当地系首次出现九级大风

今天(28日)上午，桐庐县就“合村乡琅玕自然村村道一座廊桥发生坍塌致8死3伤”事件召开新闻发布会。记者从发布会上获悉，事发时，正值九级大风，为当地历史最高，目前，现场确认已无被压人员。

据《新京报》报道，28日凌晨0时30分左右，桐庐县合村乡召开事故通报会，党委副书记朱晓东在介绍相关情况时说，发生突发事件的这座桥是1984年建造的，因群众有纳凉躲雨需求，于2016年建造上面的木质廊桥，花费20余万元。全乡类似的廊桥只有这一座，由浙江建院建筑规划设计院负责设计，浙江天地园林工程有限公司负责建造，廊桥平时主要用于行人走路和骑电动车经过。记者从通报会上获悉，伤亡群众中没有游客，均为合村乡村民，事发时村民正在廊桥附近纳凉散步。

今日(28日)，新闻通报会上，当地气象局局长陈斌介绍说，昨日16时46分，桐庐县气象部门通过检测发布了雷电黄色预警信号，合村乡自动气象站在19时30分左右检测到24.1米/秒的九级大风。“这个等级，已经接近了九级大风的上限，将要达到十级大风的下限。据历史资料显示，合村乡这一区域历史上只有过八级及以下的大风，像昨天这种大风极端天气是第一次出现。” 他称，大风时间短，范围小，气象部门虽然之前有预警，但是公众防灾意识仍有待加强，需要相关部门继续推进。

另一名工作人员介绍，事件发生后政府部门及群众民兵近千人参与救援。自事件发生后至目前，以事发地为中心，经拉网式、地毯式不间断反复搜查，事件现场确认无其他被压人员，现场搜救仍在继续。目前，事件原因也在进一步调查中。廊桥封闭调查后，为方便后溪两岸村民出行，乡政府正在廊桥下游300米左右建设行人简易便道。

截至目前，3名受伤人员揭某妹(女，50岁)，多发伤，转杭州市一医院救治后，生命体征稳定;方某明(男，49岁)，多发伤，转桐庐县中医院救治后，神志清楚，生命体征平稳;叶某贵(男，57岁)，多发伤，转桐庐县人民医院救治后，生命体征稳定。11名死伤人员中，邵某洪与揭某妹为夫妻，邵某洪因医治无效死亡。目前伤者救治和死者家属慰问工作正在进行。

附近的一位居民介绍说，当地27日晚7时左右，突降雷阵雨，晚上7时30分左右的时候，雨停了，附近的居民就照常去桥上的亭子下乘凉，“晚上8时左右的时候，又下起了暴雨，风也很大，我在窗外往外看，树都在摇，水都往窗户里飘”，该居民表示，暴雨下过不久桥上的亭子就塌了。

“我到了现场，看到桥上的木质亭子都被风吹到了桥底，很多人在哭喊，差不多有十多个人被埋在下面，救护车一辆接一辆的来”。他称，被伤及的居民大多为中老年人。

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