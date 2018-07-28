华山栈道一男子解开安全绳坠下悬崖 景区：遗体寻获

“男子在华山长空栈道跳崖”一事有了最新进展。28日上午，记者从华山景区一工作人员处了解到，搜救人员已寻获男子遗体，搜救工作于27日下午结束。目前，警方正在核查确定男子身份，未来，景区将积极配合家属做好善后处理工作。

据中国青年网报道，24日下午3时55分，一身穿灰白色衣物，头戴帽子的男性游客在移动至华山长空栈道中间位置时，自行解开安全绳索后张开双臂纵身跃下，多名在附近游玩的游客目睹了这一行为。

26日下午，华山风景名胜区发布情况说明称，24日下午15:55分左右，一名身穿灰白色衣物、头戴帽子的男性游客在行至华山长空栈道中间位置时跳下山崖，从监控视频看到系该名游客自行解开安全绳跳下山崖，初步判断系轻生。目前正在对该名游客身份进行核查，搜寻工作正在进行，相关原因正在调查当中。

28日上午，中国青年网记者致电华山景区，一名工作人员告诉记者，称搜救工作已于27日下午结束，目前警方正在核实确定游客的身份。

“因为事发地域多为山大沟深的悬崖峭壁，许多地方不仅是游客，甚至连一般工作人员也难以到达。”工作人员表示，尽管景区的搜救队员们具备专业的救援知识与技能，但当地复杂的地势条件及夜间无法开展救援工作等原因，导致救援队每日真正有效开展救援工作的时间非常有限。

工作人员表示，未来景区将积极协助警方核实游客身份，尽快联系到家属做好善后工作。

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