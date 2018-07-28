特朗普对华贸易战持续升级 中国人在美国购房热降温

热衷于在美国投资房产的中国人七年来第二次放缓了“买买买”的脚步，不过这次的牵绊并非来自人民币贬值或资本管制，全球最大两个经济体之间螺旋升级的贸易战才是让他们忧心的原因。

据彭博社报道，全美房地产经纪商协会(NAR)周四公布的最新美国住宅市场国际买家报告显示，2017年4月至2018年3月中国买家的购房金额同比减少4%至304亿美元（414亿新元）。彭博汇总NAR的历史数据发现，这是自2011年以来第二次出现同比下滑。2015/16年同期，中国人购房总金额曾因人民币贬值和严格的资本管制而从286亿美元降至273亿美元。

“毫无疑问，到处充斥着的贸易战言论挫伤了中国买家的信心，” 全美房地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun接受彭博采访时说，“购房的下降也和赴美读书的中国学生数量减少有关，因为不少中国父母会买套房子给孩子读书期间住。留学生的减少可能也和贸易战的消息有关，另外也不知道是不是签证控制得更严了。”

购房数据公布之际，中美贸易战貌似正愈演愈烈。北京方面一位不愿透露姓名的官员称，中国已做好了对美国将采取的措施加以回应的准备，不管美方的目标是160亿美元还是2000亿美元的中国进口产品。中国商务部发言人高峰则表示，双方尚未就重启谈判进行接触。此前一天，特朗普在推特上大骂中国针对美国农民的反制措施“恶毒”，威胁不会再跟中国客气。

商业地产投资锐减

尽管增长势头被扭转，中国买家在美国的购房总金额依然连续第6年位于所有国际买家之首，甚至超过了排名在第二到第五位的加拿大（105亿美元）、英国（73亿美元）、印度（72亿美元）和墨西哥（42亿美元）买家总和。

此间，中国经济保持了较快的增速，人民币兑美元大幅升值，资本管制悄然放松等因素鼓励了中国人依旧涌向美国的房地产市场。彭博汇总的数据显示，2017年4月至2018年3月，离岸人民币兑美元上涨10.14%，在岸汇率兑美元也攀升超过9%。

全美房地产经纪商协会指出，金额高企另一方面是因为中国人所购房屋普遍较其他外国人更贵，他们青睐经济发达的中心城市和富裕郊区。此外，同期整体国际买家在美国的购房金额大幅下降了21%至1210亿美元。

和住宅市场相比，中国在美国商业地产领域的投资跌幅惊人。戴德梁行周二发布的报告显示，第二季中国在美直接商业地产投资同比锐降97%至8,100万美元，创出了五年来的最低水平。报告称，随着贸易战打击人气，中国大陆投资者的地产目标正在转向香港、澳大利亚和英国。

全美房地产经纪商协会强调，国际买家市场的前景存在极大不确定性。报告称，当被问及对未来12个月的展望时，高达44%的受访经纪商回答“不知道”，主要的不确定因素就包括美国移民政策和对外贸易关系。戴德梁行也预计，贸易冲突一时难以平息，中国投资者的赴美投资人气可能直到明年都会一直维持低迷。



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