蔡英文军礼欢迎马绍尔总统　礼炮卡弹多发一响

马绍尔群岛共和国总统海妮到台湾访问，台湾总统蔡英文27日下午在总统府前以军礼高规格迎接。然而因为卡弹，总共发射了22响礼炮，比最高规格迎接元首的21响礼炮多了一响。

据中评社报道，依照惯例，若是总统、元首，最高规格是以21响礼炮欢迎，总理级则是19响，副总理级是17响。但27日的军礼却有22响，比起最高规格多了一响。

据了解，在发射礼炮过程中，有一发礼炮卡住。礼成后，礼炮营营长吴志宏立刻带领同仁了解该门礼炮卡弹原因。吴志宏说，他们训练有素，卡弹后立刻补上来。至于卡弹原因，目前还在了解。

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