接种证不写疫苗厂家信息？山东疾控辟谣：内容失实

有网络爆料称，山东潍坊、济宁两地部分接种门诊不再告知接种疫苗生产厂家信息。山东省疾病预防控制中心28日在微信公众号发布声明，称经当地卫生计生行政部门、疾控机构调查，新浪微博贴文系利用他人图片，断章取义，内容失实。

据中新网报道，山东疾控介绍，发贴人已经发了更正说明，并电话向接种单位道歉。济宁接种儿童家长确认项目齐全，反映生产厂家缺项一事不实。公安机关正在做进一步调查。

山东疾控介绍，按照原国家卫生计生委《预防接种工作规范(2016年版)》的要求，山东省预防接种证自2017年起，每次接种后要注明疫苗名称、接种日期、生产厂家、疫苗批号、有效期、接种单位和接种人员等8项内容，对于可以互相替代的疫苗，除在实际接种疫苗处注明上述8项内容外，还需在被替代疫苗处注明实际接种疫苗的接种日期，并加注“*”号标识，标明实际接种疫苗名称，以告知家长该疫苗已完成接种，使用的是同效的替代疫苗。潍坊、济宁两名儿童接种的疫苗即为此种情况。

山东疾控表示，对于在网络上未经调查实际情况即发布不实言论、干扰预防接种正常工作秩序的行为，表示强烈谴责，并将积极配合公安机关深入调查。同时，也欢迎广大儿童家长进行监督，如果预防接种单位在接种疫苗后存在上述8项内容不全的情况，请及时向当地疾控机构反映，将会严格按照工作要求，规范预防接种管理，切实维护广大儿童健康权益。

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