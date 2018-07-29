新界北总区警察总部倒挂国旗　网民︰低级错误

昨日（28日），有香港网民拍摄到新界北总区警察总部升起的中华人民共和国国旗倒转，引发热议。网民纷纷留言，批评警方犯下低级错误。

据香港01报道，警方昨日回应称，是在升起国旗时不慎将国旗倒转，在发现错误后已即时作出更正。新界北总区总部已提醒人员于升旗时务必小心谨慎。

政府规定，升挂国旗礼仪讲究，如国旗与其他旗帜同时升挂时，须将国旗置于中心、较高或者突出的位置；在室内、建筑物外展示国旗，都要分清楚面向时的左右。有关机构须向负责升降旗帜的人员详尽阐明正确方法，不得展示不合规格的旗帜。

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