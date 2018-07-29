不合理低价游现象曝光 海南三亚三家企业被停业整顿

28日晚，中国央视曝光海南不合理低价游现象，其中涉及三亚部分购物点的包厢购物、虚假宣传等问题。对此，三亚市旅游整治办迅速召集涉旅部门进行查处，责令三亚海螺姑娘创意产业园、三亚澜湄文化城、三亚湾美丽汇商场等三家涉事企业停业整顿并接受调查。同时，对全市旅游购物点开展全面检查。

据中新网报道，28日，央视《东方时空》栏目播出“海南不合理低价游乱象”报道，其中播出了三亚海螺姑娘文化创意园内的三亚隽逸商贸有限公司设置购物包厢，解说员向游客推销“鲨泰牌沙维康胶囊”时涉嫌虚假宣传。此外，三亚澜湄文化城、三亚美丽汇商城涉嫌以景区名义对外经营。

节目播出后，三亚市高度重视。当晚，市旅游整治办组织召开整治工作会议，成立由市旅游、工商、物价、食药监、旅游警察等部门组成的联合调查组，开展联合查处行动。联合调查组对三亚海螺姑娘创意产业园景区和三亚隽逸商贸有限公司进行突击检查，当场暂扣三亚海螺姑娘创意产业园景区3A级景区牌照，责令其拆除购物店内的包厢隔断，并传唤调查三亚海螺姑娘创意产业园负责人和三亚隽逸商贸有限公司负责人。目前，三亚海螺姑娘创意产业园、三亚澜湄文化城和三亚湾美丽汇商场已停业整顿并接受调查。

接下来，三亚市将全力配合省有关部门对“低价游”乱象的查办。举一反三加强防范，严防旅行社开展“低价游”业务，同时对全市购物点进行全面排查，坚决打击旅游市场不法行为。

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